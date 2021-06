Steirer (35) schlug wahllos Passanten zusammen

Durch bloße Blicke fühlt sich ein Voitsberger (35), wie er in seiner Einvernahme bei der Polizei zugab, provoziert. Immer wieder rastete er aus, etliche Menschen hat der Mann in seiner Rage schon schwer verletzt. Allein am 12. Juni verletzte er drei Männer und eine Frau am Köflacher Hauptplatz schwer, ehe er nur zwei Tage später auf einen Pensionisten (77) losging.