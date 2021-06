FP-Vertrauensvorschuss aus OÖ für Chef Kickl

Kickl wird also auch aus Oberösterreich einen Vertrauensvorschuss bekommen. Wie die Wähler den neuen Obmann beurteilen werden, will Kickl selbst schon bei der oberösterreichischen Landtagswahl am 26. September bemessen sehen. In einem Interview mit der FPÖ-Zeitung NFZ sagte Kickl dazu: „Ich lade alle ein, ihren Beitrag zu diesem großen freiheitlichen Aufbruchsprojekt zu leisten. Ich glaube, wir werden dazu bei der ersten Bewährungsprobe, der Landtagswahl in Oberösterreich, bereits Früchte ernten können.“