„Tirol testet“: Ärzte warten auf ihr Geld

Verweis auf hohe Zahl an Abrechnungsformularen

Was sagt das Land Tirol zu den Vorwürfen? „Die eintreffenden Anträge auf Auszahlung werden von der Abteilung Landessanitätsdirektion in enger Abstimmung mit der Landesbuchhaltung ehestmöglich abgearbeitet. Im Hinblick auf die regelmäßig hohe Zahl an eingehenden Abrechnungsformularen kann es zu Verzögerungen bei der Auszahlung kommen. Auch vor dem Hintergrund, dass in Einzelfällen von den Ärzten weitere Daten angefordert werden, um eine rechtlich gesicherte Auszahlung, auch hinsichtlich der Rückvergütung von Seiten des Bundes, zu gewährleisten“, heißt es.