Schwere Gesichtsverletzungen nach Sturz vom Rad

Schwerste Verletzungen im Gesicht hat sich eine 54-jährige Frau am Donnerstagmorgen zugezogen, als sie mit ihrem Rad in Bregenz fuhr. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Weidachstraße - Zehenderweg verhedderte sich das Kleid der Fau im Zahnkranz des Rads, worauf das Hinterrad plötzlich blockierte. Die Frau stürzte zu Boden und schlug mit dem Gesicht am Asphalt auf. Sie musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.