Mysteriöser Virus nimmt Software-Piraten im Visier

Wie Sophos in einem Blogeintrag schildert, blockiert die Malware nach erfolgreicher Infektion den Zugang zu „einer großen Zahl von Websites, die sich der Software-Piraterie widmen“ - etwa zum Torrent-Angebot Pirate Bay. Verteilt wird der Ponmocup getaufte Computervirus über angebliche Software-Pakete, die im bei Gamern beliebten Chatdienst Discord angepriesen werden, aber auch in verseuchten, als Software getarnten Archiven in Torrent-Netzwerken.