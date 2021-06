Neue Botschafterin der Dirndln

Dirndl-Prinzessin überzeugte

Jetzt aber bricht im Tourismusverband eine neue Ära an. Denn erstmals seit dem 50-jährigen Bestehen steht eine Frau an dessen Spitze! Den Weg dorthin hat die Vroni, wie sie jetzt schon liebevoll genannt wird, in vielen Gesprächen geebnet. Letztlich aber war es die amtierende Dirndl-Prinzessin aus Kunning bei Ober-Grafendorf selbst, die mit Charme und Esprit alle neun Ortschefs von ihren Fähigkeiten überzeugte.