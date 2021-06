Neues Gesicht aus Silikon

Von der Zahnmedizin abgeschaut

Epithesen können rund um die Uhr getragen werden, auch in der Nacht - dennoch bleiben sie aus hygienischen Gründen immer abnehmbar. Sie sind täglich von den Patienten selbst zu reinigen. Eine einfache Handhabung ist daher von großer Bedeutung. Winzige Magnetknöpfe dienen dazu, das künstliche Gesichtsteil am Kopf zu halten. Dafür implantiert der Chirurg an der entsprechenden Stelle am Knochen kleine Metallstifte. An diese „dockt“ der Magnet der Epithese an und bleibt dadurch fest haften. Dieses Prinzip wurde aus der Zahnmedizin und Implantologie entlehnt, wo es schon seit vielen Jahren verwendet wird, um Ersatzzähne am Kiefer zu befestigen. Weitere Möglichkeiten zur Verankerung wären beispielsweise die mechanische Befestigung z. B. an einer Brille, einem Obturator (Vorrichtung zum Verschluss von Kieferdefekten), Fixierung durch Hautkleber, Klemmtechnik bzw. eine Kombination verschiedener Methoden. Nicht jeder Betroffene kann sich jedoch mit einer Epithese anfreunden. „Darum habe ich als Alternative bereits Augenklappen aus Carbon angefertigt, weil es der Wunsch des Patienten war und seinem Charakter besser entsprach“, so Schwarzbauer. Welche Methode auch immer zur Anwendung kommt, der Patient erhält dadurch wieder die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.