Check für Durstlöscher in heimischen Strandbars

Von 3,7 Euro im Freibad in St. Martin im Mühlkreis bis zu 4,4 Euro am Badesee in Feldkirchen müssen die durstigen Badegäste für eine „Halbe“ Bier bezahlen. Auch bei den alkoholfreien Drinks sind die Preisunterschiede markant. Das beliebte „Soda-Zitron groß“ kostet im Bad Ischler Parkbad 2,6 Euro, in Linz und Wels je 3,3 Euro – s. Grafik. „Zum Teil sind die Preise überzogen“, meint auch Mario Kalleitner vom „Katamaran“ im Strandbad Weyregg. Trotz Top-Lage am Attersee dürfen sich seine Gäste über moderate Preise freuen.