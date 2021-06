Türkis-Grün bessert doch beim Corona-Bonus nach

Viele waren von Bonuszahlung ausgeschlossen

Allein: Von diesem Bonus waren manche ausgeschlossen, wie etwa ÖGB-Boss Wolfgang Katzian jüngst in der „Krone“ bemängelte. So sollten nach einem ersten Antrag der Koalition beispielsweise Reinigungskräfte in Spitälern leer ausgehen. Darauf hat Türkis-Grün nun reagiert, wie ÖVP-Klubchef Wöginger zur „Krone“ sagt: Vor dem Beschluss im Nationalrat wird der Bonus via Abänderungsantrag ausgeweitet.