ÖGB: „Endlich allen Pflege-Bonus auszahlen!“

„Viele Beschäftigte in privaten Spitälern und Heimen“, so ÖGB-Boss Wolfgang Katzian, drohen leer auszugehen - „obwohl sie sich auch ohne Pause dem Infektionsrisiko aussetzen mussten.“ Profitieren müssten auch Mitarbeiter in Apotheken, Arztpraxen oder Rettungsdiensten - bis hin zu Reinigungskräften in Spitälern, die „offenbar ausgenommen werden, weil sie nicht als Gesundheitspersonal eingestuft sind“. Katzian sieht darin eine „inakzeptable Missachtung von Beschäftigten, die ohnehin nicht zu den Bestverdienern zählen“.