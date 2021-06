Corona-Bonus: Rendi-Wagner erneut für Ausweitung

Pamela Rendi-Wagner hat am Sonntag die SPÖ-Forderung nach einer Ausweitung des geplanten Corona-Bonus für Teile des Gesundheitspersonals auf alle Gesundheitsberufe erneuert. „Alle haben sich finanzielle Anerkennung verdient“, sagte Rendi-Wagner bei einem Besuch der Einsatzzentrale des Samariterbundes in Wien-Fünfhaus - und kündigte vor dem Parlamentsbeschluss am kommenden Donnerstag einen entsprechenden SPÖ-Antrag an.