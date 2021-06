Breite Front fordert „Corona-Bonus für alle“

Gleich mehrere Gewerkschaften aus dem Gesundheits- und Sozialbereich haben am Mittwochvormittag ihren Unmut über den von der Regierung geplanten Corona-Bonus kundgetan. Vor dem Parlament in Wien forderten sie diesen auch für jene Beschäftigten, die dabei „vergessen“ wurden. Unterstützung für den Protest kam von der SPÖ - diese möchte noch am Donnerstag im Parlament eine aus ihrer Sicht fairere Lösung aushandeln.