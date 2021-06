500-Euro-Bonus erhält nicht jeder!

Hacker will jedenfalls weiter für den „Bonus für alle“ kämpfen. „Das gesamte Gesundheitspersonal hat herausragende Arbeit geleistet, von Ärzten, über Pflegekräfte in Spitälern und Altenheimen sowie Rettungsdienste, jeder hat eine Anerkennung verdient“, so der Gesundheitsstadtrat.