Alk-Verbot in Linzer Schillerpark und Volksgarten

Gestern beim „Krone“-Lokalaugenschein im Schillerpark. Eine Szenerie, welche die Linzer nur zu gut kennen:Schattige Platzerl sind mehr als rar - werden diese verstärkt von bereits am Vormittag Schwerstbetrunkenen genutzt, um ihren Rausch auszuschlafen. Um sie herum: leere Flaschen, Bierdosen, Müll.Einer ist so schwer „bedient“, dass er von der Rettung ins Krankenhaus abtransportiert wird. Die, die zurückbleiben, werden später wieder aktiv. Betteln, pöbeln und lärmen bis spät in die Nacht.