Airport Wien leidet noch immer massiv unter Corona

Minus 76,2 Prozent im Mai

Die Flugbewegungen verzeichneten im Mai 2021 ein Minus von 76,2 Prozent. Beim Frachtaufkommen gab es ein Minus von 7,8 Prozent im Vergleich zum Mai 2019, teilte der Flughafen Wien in einer Aussendung mit. Am Dienstag wurde der aufgrund der Pandemie temporär stillgelegte Terminal 1 wieder in Betrieb genommen.