Flughafen Wien: Terminal 1 geht wieder in Betrieb

Mit einer seit Kurzem reaktivierten zusätzlichen Schengen-Busankunft seien auch alle vorhandenen Kapazitäten für einreisende Passagiere in Betrieb, so der Airport am Freitag. Mehr Zeit sollte man jedoch vor Reiseantritt auch weiterhin einkalkulieren, wurde empfohlen. Unter anderem sollte man sich vorab beim jeweiligen Reiseveranstalter informieren, „welche Unterlagen und Covid-19-Nachweise für die Einreise in das Urlaubsland, aber auch für die Rückreise nach Österreich benötigt werden“, hieß es. Testmöglichkeiten gibt es nach wie vor am Airport, wurde erinnert.