Suche nach Täter: „Wer hat mich hier ermordet?“

Am Tatort fordert das Mordopfer auf einem Banner deshalb jetzt sozusagen selbst dazu auf, seinen Mörder zu stellen: „Wer hat mich hier ermordet?“, steht am Radweg zu lesen. Durch die besondere Art der Kommunikation, die nach Polizeiangaben zum ersten Mal in Oberfranken zum Einsatz kommt, erhoffen sich die Ermittler neue Erkenntnisse.