Alkolenker rammt 16-Jährigen bei Übungsfahrt

Gegen 20.30 Uhr war ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Klein-Lkw auf der L 253 in Fahrtrichtung Ortszentrum St. Peter am Ottersbach unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet er plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Ein 16-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, der bei einer L-17 Ausbildungsfahrt in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs war, versuchte noch auszuweichen. Er konnte jedoch eine Kollision nicht mehr vermeiden.