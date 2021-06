Patient verschwieg Infizierung vor den Helfern

Am 8. Juni gegen 15 Uhr, wandte sich der 34-jähriger somalische Staatsbürger in Innsbruck an den Rettungsnotruf 144, da er Schmerzen hatte. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit der Rettung in die Notfallambulanz der Klinik Innsbruck eingeliefert. Nach erfolgter Patientenaufnahme sowie Erstuntersuchung teilte er mit, dass er vor einer Woche an Covid-19 positiv getestet worden war.