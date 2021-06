„Besser als du denkst“: Der Job im Tourismus

„Der Koch, der 56 Stunden in der Woche arbeitet und 1300 € brutto verdient, den gibt es heute nicht mehr. Denn der hätte binnen drei Sekunden einen neuen Job“, erklärte Fachgruppenobmann LA Mario Gerber (VP) anlässlich der neuen Imagekampagne. Sie soll neue Anreize für junge Menschen aufzeigen. Denn das Image der Tourismusberufe sei in den 1980/90er-Jahren entstanden „und etwas angestaubt“, was aber kein Vorwurf an vergangene Generationen sein soll: „Damals wurde halt anders gearbeitet, heute wird mehr auf Work-Life-Balance geschaut. Es gibt aber schwarze Schafe, die mit den Lehrlingen falsch umgehen“, räumte Gerber offen ein.