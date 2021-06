„ÖVP macht Österreich in der Welt zur Lachnummer“

Neuwahlen wünscht sich die NEOS-Chefin aber trotzdem nicht: „Man könnte auch mal sagen, die sollen mal ordentlich und solide arbeiten. Wir sind der größten Wirtschaftskrise der Zweiten Republik. Uns hat es wesentlich härter getroffen als andere Länder - unter anderem, weil wir so lange Lockdowns hatten. Jetzt braucht man eine Regierung, die mit dem Parlament vertrauensvoll zusammenarbeiten kann und wirklich Ärmel aufkrempelt und anpackt und löst, anstatt dauernd irgendwie verwickelt zu sein in Ermittlungen der Justiz.“ Die Frage, wie es mit Kanzler Kurz weitergeht, sei für sie nicht so relevant. „Für mich ist relevant, wie geht es mit unserem Land weiter? Wie geht es mit den Schulen, den Jugendlichen weiter?“