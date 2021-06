Die Chats bleiben das heiße Thema in der Politik

Eine „Spendensammlerin“ und die WKStA-Chefin am Wort

Der Ausschuss geht diese Woche übrigens weiter. Am Wort ist am Dienstag Gabriela Spiegelfeld, die Unternehmerin hatte Veranstaltungen für Sebastian Kurz im Wahlkampf organisiert. Sie gastiert zum zweiten Mal. Schon im März dementierte sie ihre angebliche Rolle als „Spendensammlerin“. Sie habe seit 2016 überparteiliche „Diskussionsrunden“ veranstaltet. „Ich bin ja nicht mit einem Klingelbeutel herumgelaufen, oder mit einer türkisen Schuhschachtel.“