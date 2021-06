„Open House“ für Afra-Bild den ganzen Sommer lang

160 Exemplare der „Gabenbringerin“

Der heurige Afra-Künstler heißt Rudi Wach. Seine Lithografie „Die Gabenbringerin“ wurde vom Tiroler Künstler und Bildhauer farbgetrennt auf zehn Steinen gezeichnet und in einer Auflage von 160 Blatt auf Büttenpapier gedruckt. „Nachdem unsere Gäste das familiäre Ambiente am Afra-Fest schätzen und der nötige Abstand kaum eingehalten werden kann, haben wir uns erneut entschlossen, die ,18. Afra-Benefizaktion’ in ein ,Open House’ umzuwandeln“, sagt Günther Stecher. Somit kann das Werk vom 21. Juni bis 21. September in den Räumlichkeiten der Stechers in Wildermieming betrachtet und natürlich erworben (380 bis 548 Euro) werden. Der Erlös – letztjährige Rekordsumme 52.000 Euro – geht wie gewohnt jeweils zur Hälfte an das Tiroler Frauenhaus und an den Verein „Frauen helfen Frauen“.