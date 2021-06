Betrunkener Pole nahm Polizistin in Schwitzkasten

Bei einer Amtshandlung wegen Lärmerregung am 12. Juni 2021 gegen 22.30 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Steyr versuchte ein augenscheinlich stark Alkoholisierter diese zu verhindern. Der 44-jährige Pole aus dem Bezirk Steyr-Land attackierte eine Polizistin, indem er diese in eine intensive Halsumklammerung nahm und sie in dieser Position über die Stiege nach oben zog.