Neuer Lexus NX: Plug-in-Hybrid mit Top-Reichweite

Während also das Tazuna-Cockpit den Fahrer in den Mittelpunkt rückt, gilt für die Mitfahrer neben dem großzügigen Raumgefühl die Omotenashi-Philosophie der Gastfreundschaft, mit dem Ziel, die Bedürfnisse der Menschen zu antizipieren und die Fahrt so komfortabel wie möglich zu gestalten. Neben einem verstärkten Einsatz von Dämmmaterial soll dies im neuen NX eine Lichtsequenz beim Einsteigen und Starten, eine persönliche Begrüßung auf dem Multi-Informations-Display und die je nach Ausstattung serienmäßige oder optionale Ambiente-Beleuchtung mit bis zu 64 Farben übernehmen. Außerdem ist der NX als erster Lexus mit einer elektromechanischen Türöffnung ausgestattet. Anstatt mit klassischen Innengriffen werden die Türen mit einer Taste entriegelt, die sich in der Türverkleidung neben der Armlehne befindet und in ihrer sanften und einfachen Bewegung an die traditionellen japanischen Fusuma-Schiebetüren und Raumteiler erinnern sollen.