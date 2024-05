Liensberger eine von sechs Neuen im Nationalteam

„Gute Voraussetzungen“

„Unser Ziel ist es, in allen Sparten so aufgestellt zu sein, dass wir dort auch erfolgreich sein können“, sagte der seit Mittwoch offiziell als ÖSV-Sportdirektor amtierende Mario Stecher. „Wenn ich mir die einzelnen Kaderlisten und die dazugehörigen Trainerteams anschaue, dann sieht man, dass wir in allen Disziplinen gute Voraussetzungen haben, um in der kommenden Saison vorne mitmischen zu können – und genau darum geht es.“