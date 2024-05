„Was Walter wollte, verfolgte er konsequent“

Während das Gros der WWE-Superstars in Bratislava landete, stieg Österreichs Wrestling-Aushängeschild Gunther (bürgerlicher Name Walter Hahn) Donnerstagmittag in Wien-Schwechat aus dem Flieger – aus Bologna kommend, wo der Tross abends zuvor 8000 Zuschauer begeistert hatte. An Bord war neben dem charismatischen Woman’s Champion Becky Lynch mit Sami Zayn ausgerechnet jener Mann, der Gunther am 6. April vor 72.543 Fans in Philadelphia den Intercontinental-Gürtel entrissen hatte.