„Das war magisch – ein fast perfektes Spiel“

„Ich war froh, dass ich helfen konnte, will nicht über mich selbst reden, wir haben das als Mannschaft geschafft“, meinte er in typischer Bescheidenheit. Mit sieben Treffern leistete Bilyk einen wertvollen Beitrag zu einer Handball-Sternstunde, die auch ausgiebig gefeiert wurde. „In der Champions League läuft es für uns extrem gut!“ Im Gegensatz zu den nationalen Bewerben. Im Pokal früh rausgeflogen, in der Liga keine Chance mehr auf den Meistertitel bzw. die direkte Qualifikation in der Königsklasse. „In der vergangenen Saison war es andersrum“, erinnert sich Bilyk, in seiner achten Saison beim THW mit 27 Jahren schon fast ein Routinier. Mit einer Erklärung tut er sich schwer. „So ist halt der Sport, es ergeht uns ähnlich wie Bayern München!“