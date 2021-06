Tödlicher Paragleitabsturz am Markbachjoch

Gegen 15.50 Uhr am Markbachjoch in der Wildschönau ereignete sich am Samstag ein tödlicher Paragleitunfall. Ein 55-jähriger Tiroler startete am Nachmittag mit seinem Paragleitschirm auf dem Markbachjoch. Laut Zeugen wollte der Pilot nach einigen Flugmanövern wieder landen, dürfte sich aber verschätzt haben, denn er soll den Landevorgang abgebrochen haben, um dann noch einmal durchzustarten. Doch dann stürzte der Tiroler wegen eines eingeklappten Schirmes rund 15 Meter in die Tiefe. Trotz sofortigem 20-minütigen Reanimationsversuch der Ersthelfer konnte ein mit dem Helikopter gekommener Notarzt nur noch den Tod des Verunfallten feststellen.