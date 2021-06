Stadt Wels einen Abend lang im Shopping-Fieber

Zum Glück meinte es der Wettergott dann doch noch gut mit den Welsern und hielt sich mit dem Regen zurück. „Die Shopping Night ist schon ein Fixpunkt im Kalender. Da muss man einfach hingehen“, meinte etwa Alexandra Kurfner, die sich in der „Waxbar“ beraten ließ. Diese Einstellung hatten so einige Welser und belebten die Innenstadt beim Bummeln in der Altstadt und beim gemütlichen Beisammensein in der Gastronomie.