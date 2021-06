Vandalen zogen Spur der Verwüstung in Faak am See

Fünf Verkehrstafeln umgebogen und mehrere Leitpflöcke ausgerissen haben die bisher unbekannten Täter in der Nacht zum Samstag entlang der Seeufer Landesstraße in Faak am See. Zudem wurden eine Bushaltestelle verwüstet, ein Gartenzaun und ein elektrisches Gartentor beschädigt und mehrere Mülltonnen umgeworfen. Die Polizei Faak sucht nun Zeugen. Hinweise an die Polizeistation: 059133/2254.