Ländle-Leichtathletik hat neue „Überfliegerin“

Am Samstag gehen die U18-Titelkämpfe in Rif weiter, zudem startet auch die heimische U23-Meisterschaft. Fix nicht am Start: Weitspringer Olyuwatosin Ayodeji. Der EYOF-Sieger von 2019 hatte zuletzt mit einem blockierten Iliosakralgelenk zu kämpfen und fühlt sich noch immer nicht hundertprozentig fit. Dennoch gibt es für den 18-jährigen Fußacher gute Nachrichten: Aufgrund seiner Vorjahresleistungen wurde Tosin vom ÖLV auch ohne bislang das Limit (7,35m) erbracht zu haben, für die U20-EM in Tallinn nominiert. „Ich bin kein Freund von solchen Ausnahmeregeln“, erklärt Ayodeji-Trainer Sven Benning. „Aber in diesem Fall hilft es dem Athleten. Jetzt kann sich Tosin in aller Ruhe darauf konzentrieren fit zu werden und eine gezielte Vorbereitung auf die Europameisterschaft absolvieren.“