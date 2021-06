Gärtner Josef Egger gibt Pflege-Tipps für Tomaten

Mit Näherstoffen und Wasser versorgen

Mit der richtigen Pflege ist trotzdem eine gute Ernte möglich. Neben der regelmäßigen Versorgung mit Nährstoffen und Wasser sollten die Tomaten ausgegeizt werden - so nennt man das Ausbrechen junger Triebe in den Blattachseln. Egger: „Buschtomaten müssen allerdings gar nicht ausgegeizt werden.“ Bei Gartenhäusern oder Folienüberdachungen sollte auf genügend Belüftung geachtet werden. Hier kann es schnell zu Staunässe und zu Fäulnis kommen. Ab Mitte August sollte die Spitze der Pflanze abgeschnitten werden, da so spät angesetzte Früchte nicht mehr fertig reifen!