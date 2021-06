Ausstellung Markus Strieder, archaisches aus Stahl

Strieder hat an der Akademie der Bildenden Künste in Frankfurt Bildhauerei studiert und widmet sich seither in seinem Schaffen ausschließlich dem Stahl und das in Beschränkung auf zwei archaische Bearbeitungstechniken: auf das Schmieden und das Walzen. Damit stellt er die Energie des von ihm verwendeten Materials in den Vordergrund. Dass Plastik hier als eine Verdichtung von Ideen und Material verstanden wird, verdeutlicht die von Günther Moschig kuratierte Ausstellung in der Galerie am Polylog.