In Bachbett gefangen: „Bambi“-Rettung in Tirol

Ende gut, alles gut

Die Feuerwehr Wattens und zwei Jäger bargen das Reh schließlich aus dem Gebüsch und hüllten es liebevoll in eine Decke ein. Anschließend wurde das Tier mit einem Feuerwehrfahrzeug zu einer Waldlichtung am Vögelsberg gebracht, wo es unverletzt gegen 15 Uhr in die Freiheit entlassen werden konnte.