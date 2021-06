Unfalllenker ließ verletzte Frau einfach liegen

Ein derzeit noch unbekannter Pkw-Lenker fuhr am Mittwoch gegen 8.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der L563 von Pucking kommend in Richtung Weißkirchen an der Traun, als in der Ortschaft Hetzendorf eine 48-jährige Frau aus der Stadt Wels die Fahrbahn der L563 beim dortigen Kreisverkehr am Fußgängerübergang überquerte. Dabei erfasste der Fahrzeuglenker die Frau. Sie wurde zur Seite geschleudert, verlor kurz darauf das Bewusstsein und blieb am Fahrbahnrand liegen.