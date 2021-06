Feuerwehr brach bei Einsatz Wohnungstüre auf

Als die Feuerwehrleute am Montag um 16.40 Uhr vor dem Mehrparteienhaus in Nüziders ankamen, hatten sich die Bewohner schon ins Freie gerettet. In einer der Wohnungen war ein Feuer ausgebrochen, die Florianijünger mussten erst die Türe aufbrechen, ehe sie die Flammen in der Küche löschen konnten.