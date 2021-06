Nachrüst-LED-Lampen fürs Auto erstmals zugelassen

Viele Autofahrer blicken nachts neidvoll in die strahlenden Lichter des Gegenverkehrs und wünschen sich die gleichen LED-Scheinwerfer an ihrem Auto. Bisher war das nur durch Austausch der kompletten Scheinwerfer oder gar mit einem Fahrzeugwechsel machbar -ab sofort reicht es in vielen Fällen, die Glühbirnen zu ersetzen: Erstmals wurden in Österreich LED-Lampen zugelassen, die man statt den Halogenlampen einsetzen kann.