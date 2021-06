Hards Handballer haben eine Hand am Meisterpokal

Beim 28:27 (13:15) am vergangenen Mittwoch taten sich Kapitän Dominik Schmid und Co. in den ersten 40 Minuten in der Offensive schwer. Dabei leisteten sie die Harder 21 Fehlwürfe (Margareten 14). Vor allem Ivan Horvat brauchte ungewöhnlich lange, bis er sein Visier richtig eingestellt hatte. Erst im Finish netzte der Kroate fast nach Belieben fünf Mal ein. Zuvor waren neun Würfe teilweise eine leichte Beute für Fivers-Goalie Wolfgang Filzwieser.