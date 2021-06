Die Behörden sind in Sachen Stadion noch „planlos“

Im Fanforum wird eifrig diskutiert. Fast alle fürchten, dass das Stadion so wie der (Nicht-)Bau der S18 zur unendlichen Geschichte wird. An die baldige Realisierung glaubt keiner mehr. Mancher übt sich in Sarkasmus. „Stadioneröffnung am 6. Juni 2078“, heißt es etwa süffisant.