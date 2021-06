Preis-Wahn Wohnen: Leerstand soll etwas kosten

Das zweite Wohnpaket nach 2019 präsentierte am Mittwoch die schwarz-grüne Landesregierung in Innsbruck. 24 konkrete Maßnahmen sollen die schlimmsten Auswüchse beim Wohnen in Tirol künftig verhindern. Geplant ist unter anderem eine Leerstandsabgabe. Der gesetzliche Rahmen soll bis zum Jahresende stehen.