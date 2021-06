Erster Erfolg im Kampf gegen den Schrott-Reaktor

Land muss nun aktiv werden

Der Forderung von Global 2000 schließt sich auch Sandra Krautwaschl an: „Das Land muss eine qualitativ hochwertige Stellungnahme im Prüfungsverfahren abgeben“, so die Grünen-Klubobfrau im großen „Krone“-Interview in der vergangenen Woche. FPÖ-Chef Mario Kunasek appelliert an die Landesregierung, endlich die „Kopf-in-den-Sand-Politik“ in der Atom-Causa Krško zu beenden.