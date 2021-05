Warum schweigt der Landeshauptmann?

Mehr als 36.000 Menschen haben bereits die Petition „Stopp AKW Krško“ unterschrieben. Sie auch?

Mario Kunasek: Ja, ich habe schon unterschrieben - denn hier zählt der Druckaufbau. Die Frage ist: Was macht die Politik aus dem Druck?

Sandra Krautwaschl: Ich natürlich auch. Denn es ist wichtig, dass eine große Zahl an Unterschriften zusammenkommt. Gleichzeitig hat man in der Politik schon eher die Aufgabe, die Forderungen umzusetzen, als „nur“ zu unterschreiben. Ich hoffe, dass mehr folgen wird als die Unterschrift. Deswegen haben wir auch unseren Anti-Krško-Antrag im Landtag eingebracht. Die Politik hier in der Steiermark hat Verantwortung - und auch die Möglichkeiten.