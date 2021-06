Hirsch mitten in der Schonzeit von Jäger getötet

„,Burli’ war über zehn Jahre alt und sehr beliebt. In den letzten Jahren ist er sehr zutraulich geworden, hörte auf Zurufe“, weiß sein Besitzer Ferdinand Pointner. Der Jäger hat in Vorchdorf ein Gatter mit rund 150 Hirschen, „Burli“ durfte als einziger zeitweise raus. So wie am Sonntag vor zwei Wochen, diesmal ist das Tier zu weit weggelaufen und nicht mehr zurückgekehrt.