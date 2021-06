Aktionen des Handels lösen Kritik aus

Jede Woche gehen vom Kamperergut in Feldkirchen/Bezirk Braunau 900 Liter Milch an die Molkerei. Aber 150 Liter bleiben zurück: „Ich mache daraus Natur- und Fruchtjoghurt und Käseprodukte“, sagt Christina Huber, früher Floristin, nun Landwirtin. Sie füllt Rohmilch ab, rührt Jogurt, wälzt Topfenbällchen in Kräutern, stellt Molke her. „Alles eine Herzensangelegenheit, es steckt viel Handwerk darin.“ Ihre Kunden im Hofladen kaufen die Produkte nur in Glasflaschen.