Xiaomi lädt Smartphone-Akku in nur acht Minuten

Xiaomi hat einen neuen Geschwindigkeitsrekord beim Aufladen von Smartphones aufgestellt. Der chinesische Hersteller konnte ein entsprechend modifiziertes Xiaomi 11 Pro mit 4000-mAh-Akku laut eigenen Angaben mittels eines 200-Watt-Ladegeräts binnen acht Minuten vollständig aufladen. Kabellos glückte der Ladevorgang mithilfe eines 120-Watt-Ladegeräts in nur 15 Minuten, wie das Unternehmen am Montag via Twitter mitteilte. Angaben dazu, wann die Technologie serienmäßig zum Einsatz kommen könnte, machte Xiaomi nicht. Auch die Frage, wie „gesund“ derartige Schnellladevorgänge für den Akku sind, blieb unbeantwortet.