Wiener Wirte in Sorge: „Unsere Lokale sind leer“

„Viele lassen sich ganz einfach nicht auf Verdacht alle zwei Tage testen, weil sie vielleicht auf einen Kaffee gehen wollen“, sagt Andreas Hoppel vom Plutzer Bräu am Spittelberg. Andere wiederum hätten sich an Take-away oder Lieferservice gewöhnt. „Ich erwarte von der Politik, dass sie sagen: ,Geht ins Wirtshaus!‘, so wie sie uns ständig gemahnt haben, zu Hause zu bleiben“, fordert Hoppel.