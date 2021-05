Corona-Lockerungen: Ab Juli fast alles wie früher

Ab 10. Juni - und rechtzeitig zur Fußball-EM - wird das Leben in Österreich noch ein bisschen lockerer. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ortet nach dem Öffnungsgipfel eine „große Zufriedenheit in allen Bereichen“. Man blicke mit einer positiven Perspektive in die nächsten Monate. Die wichtigsten Details: Die Sperrstunde wird von 22 auf 24 Uhr nach hinten verlegt, die Abstandsregel auf einen Meter reduziert, es dürfen wieder mehr Personen an einem Tisch sitzen. Busreisen werden wieder möglich, Chöre und Musikkapellen dürfen sich wieder treffen. Ab 1. Juli darf dann auch wieder richtig geheiratet werden - ab diesem Zeitpunkt wird auch die Maske reduziert werden. Die 3-G-Regel bleibt uns aber natürlich erhalten.