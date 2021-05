Regenschauer bleiben, aber Temperaturen steigen

Am Montag zeigt sich das Wetter in Österreich noch zweigeteilt. In der Westhälfte überwiegt weitgehend ungestört sonniges Wetter. In der Osthälfte hingegen bleibt es etwas unbeständig mit einigen Quellwolken und immer wieder kurzen Regenschauern. Der Wind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen und am Alpenostrand stellenweise lebhaft aus nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei drei bis zwölf Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 14 bis 22 Grad, wobei es im Norden und Osten am kühlsten bleibt.