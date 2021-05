Mit „Krone“-Wirtepass gratis in Ihr Lieblingslokal

So funktioniert‘s

Die Stempel für den „Krone“-Wirtepass (hier geht‘s zum Download für den Wirtepass) können Sie in der gesamten Gastronomie, also z.B. in allen Kaffeehäusern, Eissalons, Gasthäusern etc., sammeln. Einfach etwas konsumieren, sich beim Zahlen einen Stempel holen und den vollgestempelten Wirtepass im Anschluss unten im Formular als Foto hochladen. Unter allen Einsendern werden 1000 x 100 Euro verlost, die Sie anschließend wieder in einem Café, bei einem Heurigen oder bei Ihrem Lieblingswirten in Ihre Lieblingsspeisen und Getränke verwandeln können. So haben alle etwas davon, Gast und Gastronom. Damit sagen wir Danke, dass Sie die österreichische Gastroszene unterstützen!